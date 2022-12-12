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Шелайкин Дмитрий Семенович

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Шелайкин Семен Иванович

Мать: Шелайкина Фекла Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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