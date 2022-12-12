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Шелайкин Дмитрий Семенович
Шелайкин Дмитрий Семенович
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Место рождения
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
1938
Пол
Мужской
Отец
Шелайкин Семен Иванович
1909 г.р.
Мать
Шелайкина Фекла Михайловна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Шелайкин Семен Иванович
Мать:
Шелайкина Фекла Михайловна
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
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