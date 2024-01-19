Ершова (Иванова) Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1897
Дата смерти03.11.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1897
Отец: Иванов Максим Фирсович
Мать: Иванова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1918
Сын: Ершов Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: Ершов Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1919
Сын: Ершов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Ершов Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ершов Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Ершов Анатолий Григорьевич
Смерть
03.11.1980