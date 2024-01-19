Ершова (Иванова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Иванова) Александра Максимовна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

01.04.1897

Дата смерти

03.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1897

Отец: Иванов Максим Фирсович

Мать: Иванова Ирина Павловна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Ершов Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: Ершов Анатолий Григорьевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
28.10.1919

Сын: Ершов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Ершов Анатолий Григорьевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ершов Валентин Анатольевич

Отец ребёнка: Ершов Анатолий Григорьевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
03.11.1980
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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