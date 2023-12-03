Захаров Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1910
Дата смерти10.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1937
Дочь: Зеленцова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Мария Ильинична
Рамешки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1939
Сын: Захаров Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
26.06.1941
Дочь: Степанова Эльвира Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Мария Ильинична
Смерть
10.02.1983