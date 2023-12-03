Захаров Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1910

Дата смерти

10.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1937

Дочь: Зеленцова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Мария Ильинична

Рамешки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1939

Сын: Захаров Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
26.06.1941

Дочь: Степанова Эльвира Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мария Ильинична

Смерть
10.02.1983
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