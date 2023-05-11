Коваль Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1951

Дочь: Попова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Коваль Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Николай Константинович

Мать ребёнка: Коваль Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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