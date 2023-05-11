Коваль Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1951
Дочь: Попова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Коваль Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Николай Константинович
Мать ребёнка: Коваль Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно