Абрамов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Абрамов Иван Алексеевич
Мать: Абрамова Марфа
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Арнаут Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Михайловна
Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Юрий
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Михайловна