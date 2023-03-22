Абрамов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Абрамов Иван Алексеевич

Мать: Абрамова Марфа

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Арнаут Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Михайловна

Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Юрий

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Михайловна

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