Серов Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1964
Бракосочетание
13.06.1985
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1985
Дочь: Вершинина Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Серова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1985
Дочь: Сафронова Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Серова Людмила Александровна