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Серов Валерий Николаевич

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

24.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1964

Отец: Серов Николай Иосифович

Мать: Серова Маргарита Федоровна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
13.06.1985

Жена: Серова Людмила Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1985

Дочь: Вершинина Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1985

Дочь: Сафронова Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Александровна

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