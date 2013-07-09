Хорькова Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова Таисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2013

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2013

Отец: Хорьков Михаил Юрьевич

Мать: не указана

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