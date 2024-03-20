Курчанинова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Курчанинов Иосаф Фёдорович
Отец ребёнка: Курчанинов Фёдор Ильич
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
1809
Сын: Курчанинов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Курчанинов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
18.12.1811 ст.
Сын: Курчанинов Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Курчанинов Фёдор Ильич
Восприемник
20.08.1842 ст.
Пяти-Ярут, Безсоновская волость, Белгородский уезд
Смерть
После 1842