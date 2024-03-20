Курчанинова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчанинова Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Отец ребёнка: Курчанинов Фёдор Ильич

Бракосочетание
До 1803

Муж: Курчанинов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Курчанинов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Курчанинов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
18.12.1811 ст.

Сын: Курчанинов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Курчанинов Фёдор Ильич

Восприемник
20.08.1842 ст.
Пяти-Ярут, Безсоновская волость, Белгородский уезд
Смерть
После 1842
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