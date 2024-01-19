Курзин Савелий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Курзин Андрей Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Савельевна
Мать ребёнка: Курзина Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Курзин Василий Савельевич
Мать ребёнка: Курзина Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Смерть
Неизвестно