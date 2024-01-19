Курзин Савелий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзин Савелий Андреевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Курзин Андрей Кузьмич

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Савельевна

Мать ребёнка: Курзина Мария Владимировна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Курзин Василий Савельевич

Мать ребёнка: Курзина Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Мария Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Смерть
Неизвестно
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