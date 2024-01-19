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Прокин Илья Осипович

Место рождения

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

1918 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Прокин Осип Андреевич

Мать: не указана

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: Мангупли Анастасия

Мать ребёнка: Прокина Устинья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Яшкина Анна

Мать ребёнка: Прокина Устинья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокин Иван

Мать ребёнка: Прокина Устинья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокина Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокина Устинья

Смерть
Около 1941
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