Прокин Илья Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Прокин Осип Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: Мангупли Анастасия
Мать ребёнка: Прокина Устинья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Яшкина Анна
Мать ребёнка: Прокина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокин Иван
Мать ребёнка: Прокина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокина Устинья
Смерть
Около 1941