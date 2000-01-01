(Слинченкова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузенков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Александровна
Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузенков Александр Александрович
Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузенков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно