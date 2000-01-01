(Слинченкова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Слинченкова) Мария Игнатьевна

(Слинченкова) Мария Игнатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слинченков Игнат Елеазарович

Мать: Слинченкова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузенков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Александровна

Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузенков Александр Александрович

Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузенков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пузенков Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузенков Александр Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close