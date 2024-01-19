Ремезов Родион Савельевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Ремезов Савелий Гаврилович
Мать: Ремезова Дарья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ремезов Григорий Родионович
Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Емельян Родионович
Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Василий Родионович
Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно