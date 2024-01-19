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Ремезов Родион Савельевич

Место рождения

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ремезов Савелий Гаврилович

Мать: Ремезова Дарья

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ремезов Григорий Родионович

Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Иван Родионович

Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Емельян Родионович

Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Василий Родионович

Мать ребёнка: Ремезова Пелагея Астаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремезова Пелагея Астаховна

Смерть
Неизвестно
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