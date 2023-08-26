Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бахлин Симеон Ефимов

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бахлин Семион Ефимов

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бахлин Феодосий Ефимов

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бахлин Феодор Ефимов

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Домника Ефимова

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евгения Ефимова

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бахлин Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахлин Ефимий Кононов

Смерть
Неизвестно
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