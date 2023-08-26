Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бахлин Симеон Ефимов
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бахлин Семион Ефимов
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бахлин Феодор Ефимов
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Домника Ефимова
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евгения Ефимова
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Бахлин Ефимий Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно