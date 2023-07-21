Рыскин Леонтий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыскин Леонтий Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Рыскин Денис Ефимович

Мать: Рыскина Агафья Евсеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рыскин Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рыскин Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рыскин Михаил

Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна

Смерть
1915
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