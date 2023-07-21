Рыскин Леонтий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Рыскин Денис Ефимович
Мать: Рыскина Агафья Евсеевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рыскин Михаил
Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Рыскина Евдокия Михайловна
Смерть
1915