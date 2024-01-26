Щербинина (Новикова) Дарья (Дария) Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.04.1852 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Стефан Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1833 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.
Отец ребёнка: Щербинин Николай Анисимович
Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.
Дочь: Щербинина Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай Анисимович
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.
Сын: Щербинин Иоанн (Иван) Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Анисимович
Смерть
04.04.1852 ст.