Щербинина (Новикова) Дарья (Дария) Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Новикова) Дарья (Дария) Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Стефан Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1833 ст.

Муж: Щербинин Николай Анисимович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.

Сын: Щербинин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Анисимович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.

Дочь: Щербинина Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай Анисимович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.

Сын: Щербинин Иоанн (Иван) Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Анисимович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
04.04.1852 ст.
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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