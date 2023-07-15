Серебрякова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.

Сын: Серебряков Иван Петрович

Отец ребёнка: Серебряков Петр Венедиктович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1917 ст.

Дочь: Серебрякова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Серебряков Петр Венедиктович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Петр Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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