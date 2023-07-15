Серебрякова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Серебряков Петр Венедиктович
Рождение ребёнка
01.10.1917 ст.
Дочь: Серебрякова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Серебряков Петр Венедиктович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно