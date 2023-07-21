Курындин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курындин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Курындин Лев

Мать: ?

Смерть
1920
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