Кочерганов Лукьян Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1870 ст.
Дата смерти10.06.1871 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1870 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1871 ст.
Причина смерти: не указана | В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковно-служителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и... Показать все