Кочерганов Лукьян Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерганов Лукьян Филлипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1870 ст.

Дата смерти

10.06.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1870 ст.

Отец: Кочерганов Филлип Савельевич

Мать: Кочерганова Матрена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.06.1871 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: не указана | В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковно-служителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и... Показать все
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