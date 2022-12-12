Дукальский Антон Донат Франц Августинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальский Антон Донат Франц Августинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1825

Отец: Дукальский Августин Андрей Фаддеев

Мать: Дукальская Елисавета Шарин

Рождение ребёнка
13.03.1858 ст.

Сын: Дукальский Александр Михаил Антонов

Мать ребёнка: Дукальская Домицеля Доминикова

Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Розентова, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Балда, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Резекне, Rēzekne
Смерть
Неизвестно
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