Дукальский Антон Донат Франц Августинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1825
Рождение ребёнка
13.03.1858 ст.
Сын: Дукальский Александр Михаил Антонов
Мать ребёнка: Дукальская Домицеля Доминикова
Место жительства
Неизвестно
Розентова, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Балда, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Резекне, Rēzekne
Смерть
Неизвестно