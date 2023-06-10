Маковеева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1959

Отец: не указан

Мать: Маковеева Валентина Егоровна

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