Розанова Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1935

Дата смерти

06.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1935

Отец: Андреев Владимир Александрович

Мать: Минько Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.09.1973

Дочь: Розаноаа Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Розанов Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Алексей Юрьевич

Смерть
06.04.1996
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