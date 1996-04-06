Розанова Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1935
Дата смерти06.04.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1935
Рождение ребёнка
06.09.1973
Дочь: Розаноаа Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Розанов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Алексей Юрьевич
Смерть
06.04.1996