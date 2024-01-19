(Магадеева) Фарига Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Магадеева) Фарига Шакировна

(Магадеева) Фарига Шакировна

Место рождения

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Магадеев Шакир Галяутдинович

Мать: Магадеева Фатима

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Сания

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close