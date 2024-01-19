(Магадеева) Фарига Шакировна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Магадеев Шакир Галяутдинович
Мать: Магадеева Фатима
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Сания
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно