Мальцев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти23.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Мальцев Михаил
Мать: Мальцева Анна
Рождение ребёнка
08.07.1925
Сын: Мальцев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Мальцева Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1941
Калининская обл., Старицкий р-н, д. Ивачево
Убит на войне. служил заряжателем 375 сд