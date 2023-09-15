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Мальцев Виктор Михайлович

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Место рождения

Кушва, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мальцев Михаил

Мать: Мальцева Анна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1925

Сын: Мальцев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Мальцева Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Клавдия Григорьевна

Смерть
23.12.1941
Калининская обл., Старицкий р-н, д. Ивачево
Убит на войне. служил заряжателем 375 сд
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