Васильев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1945

Сын: Васильев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Смольякова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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