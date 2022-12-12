Берг Фёдор Фёдорович
Место рождениям. Шлосс-Загниц, Валкский уезд Лифляндской губернии
Дата рождения15.05.1794
Дата смерти06.01.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
м. Шлосс-Загниц, Валкский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1794
м. Шлосс-Загниц, Валкский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1863
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
06.01.1874
Место жительства
По 1874