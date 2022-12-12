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Берг Фёдор Фёдорович

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Место рождения

м. Шлосс-Загниц, Валкский уезд Лифляндской губернии

Дата рождения

15.05.1794

Дата смерти

06.01.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

м. Шлосс-Загниц, Валкский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1794
м. Шлосс-Загниц, Валкский уезд Лифляндской губернии
Место жительства
С 1863
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
06.01.1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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