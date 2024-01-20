Қабыштегі Айнұр Серікқызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Қабыштегі Айнұр Серікқызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1991

Отец: Оразбектегі Серік Қабышұлы

Мать: Байментегі Майра (Жұмагүл) Кенжегалиқызы

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