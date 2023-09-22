Шашков Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1989

Отец: Выголов Олег Евгеньевич

Мать: Выголова Галина Михайловна

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