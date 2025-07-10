Бойко Илларион Фёдорович
мужской, родился Вычислено 1891, Кирилловка, Харківська область
умер Неизвестно
МатьБойко София Андреевна1857 ст. г.р.
ОтецБойко Фёдор Петрович1857 ст. г.р.
Супруги
Бойко (Шульганова) Татьяна АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Бойко Анна Илларионовна20.11.1908 г.р.
Бойко Андриан Илларионович1912 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: Бойко Фёдор Петрович
Мать: Бойко София Андреевна
Кирилловка, Харківська область
Бракосочетание
15.02.1908
Рождение ребёнка
20.11.1908
Дочь: Бойко Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бойко Андриан Илларионович
Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Бойко Евлампия Илларионовна
Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Бойко Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бойко Надежда Иллаарионовна
Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бойко Параскавия Илларионовна
Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно
Место рождения указано предположительно по месту проживания. Ранее Кирилловка входила в состав Берестовенской волости Константиноградского уезда Полтавской губернии