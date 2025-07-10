Бойко Илларион Фёдорович Вычислено 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Бойко Илларион Фёдорович

Автор
ОК
Козлов О.

мужской, родился Вычислено 1891, Кирилловка, Харківська область

умер Неизвестно

Мать
Бойко София Андреевна1857 ст. г.р.
Отец
Бойко Фёдор Петрович1857 ст. г.р.
Супруги
Бойко (Шульганова) Татьяна АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Бойко Анна Илларионовна20.11.1908 г.р.
Бойко Андриан Илларионович1912 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: Бойко Фёдор Петрович

Мать: Бойко София Андреевна

Кирилловка, Харківська область

Место рождения указано предположительно по месту проживания. Ранее Кирилловка входила в состав Берестовенской волости Константиноградского уезда Полтавской губернии

Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
20.11.1908

Дочь: Бойко Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - метрика

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бойко Андриан Илларионович

Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928 г. В советское время именовался как Андрей

Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Бойко Евлампия Илларионовна

Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - метрика

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Бойко Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928 г.

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бойко Надежда Иллаарионовна

Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бойко Параскавия Илларионовна

Мать ребёнка: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928

Смерть
Неизвестно

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