Ионов Дмитрий Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Дмитрий Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1925

Дочь: Васильева Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Ионова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Ионова Анна Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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