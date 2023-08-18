Ионов Дмитрий Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1925
Дочь: Васильева Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Ионова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Ионова Анна Елисеевна
Смерть
Неизвестно