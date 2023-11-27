Кадочников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадочников Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вятченина Галина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольникова Тамара
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Иван
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?