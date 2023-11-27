Кадочников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочников Николай

Кадочников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадочников Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вятченина Галина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольникова Тамара

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Иван

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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