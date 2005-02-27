Седова (Думнова) Павлина Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1922
Дата смерти27.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922
Отец: Думнов Семён Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1947
Отец ребёнка: Седов Мартей Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1951
Дочь: Ивлева Галина Мартияновна
Отец ребёнка: Седов Мартей Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седов Мартей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область