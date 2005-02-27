Седова (Думнова) Павлина Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Думнова) Павлина Семëновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1922

Дата смерти

27.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922

Отец: Думнов Семён Иванович

Мать: Думнова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.02.1947

Сын: Седов Фёдор Мартеевич

Отец ребёнка: Седов Мартей Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1951

Дочь: Ивлева Галина Мартияновна

Отец ребёнка: Седов Мартей Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Мартей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Мартей Петрович

Смерть
27.02.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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