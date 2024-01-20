Лузанова Феодосия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузанова Феодосия Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1890

Отец: Лузанов Иван Дмитриевич

Мать: Лузанова Мария Филипповна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-V9FG-H?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-HHXY&action=view крестьянин Димитрий Косьмин? Третьяков и отставного рядового Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно
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