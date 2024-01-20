Лузанова Феодосия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1890
Отец: Лузанов Иван Дмитриевич
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Смерть
Неизвестно