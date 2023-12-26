Балденкова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалденкова Нина Александровна

Балденкова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Балденков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Балденков Михаил Григорьевич

Работа или профессия
1948
Учитель истории | Место работы: Школа №37 Должность: Учитель истории с 1948 по 1989 годы преподавала историю в Дзержинской школе № 37.
Рождение ребёнка
1951

Сын: Балденков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Балденков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белухина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Балденков Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балденков Михаил Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории
Место жительства
Неизвестно
г. Дзержинск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close