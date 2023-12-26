Балденкова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Балденков Петр Михайлович
Отец ребёнка: Балденков Михаил Григорьевич
Работа или профессия
1948
Учитель истории | Место работы: Школа №37 Должность: Учитель истории с 1948 по 1989 годы преподавала историю в Дзержинской школе № 37.
Рождение ребёнка
1951
Сын: Балденков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Балденков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белухина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Балденков Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории
Место жительства
Неизвестно
г. Дзержинск
Смерть
Неизвестно