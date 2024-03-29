Мельников Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Алексей

Мать: Мельникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфёрова Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяткина Надежда Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Евгений Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргополец Валентина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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