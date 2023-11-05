Воробьев Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.78

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.78

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2017

Дочь: Воробьева Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Зинина Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинина Ольга Юрьевна

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