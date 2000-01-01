Шубин Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Леонид Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1990

Сын: Шубин Данил Леонидович

Мать ребёнка: Шубина Мария Васильевна

Рождение ребёнка

Сын: Шубин Васильевич Леонидович

Мать ребёнка: Шубина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Регина

Мать ребёнка: Шубина Мария Васильевна

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