Шубин Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1990
Мать ребёнка: Шубина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Сын: Шубин Васильевич Леонидович
Мать ребёнка: Шубина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Регина
Мать ребёнка: Шубина Мария Васильевна