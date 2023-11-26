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Соколов Андрей Владимирович
Соколов Андрей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Мужской
Отец
Соколов Владимир Петрович
Мать
Соколова Галина Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Соколов Владимир Петрович
Мать:
Соколова Галина Андреевна
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