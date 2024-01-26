Каменев Андрей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1986
Отец: Каменев Леонид Кузьмич
Мать: Каменева Эмма Львовна
Рождение ребёнка
11.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лилия
Рождение ребёнка
03.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лилия