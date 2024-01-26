Каменев Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменев Андрей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1986

Отец: Каменев Леонид Кузьмич

Мать: Каменева Эмма Львовна

Рождение ребёнка
11.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лилия

Рождение ребёнка
03.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лилия

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