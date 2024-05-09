Шакиров Руслан Файзулханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.2002
Дочь: Шакирова Ангелина Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.2009
Дочь: Шакирова Самира Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности