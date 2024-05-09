Шакиров Руслан Файзулханович 14.12.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шакиров Руслан Файзулханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.2002

Дочь: Шакирова Ангелина Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.2009

Дочь: Шакирова Самира Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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