Зворыгин Яким Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Зворыгин Осип Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния