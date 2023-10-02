Зворыгин Яким Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгин Яким Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Зворыгин Михаил Якимовв

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Зворыгин Осип Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Зворыгин Савва Якимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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