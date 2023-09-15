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Фокин Иван Семенов

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Фокин Семен Фокин

Мать: Фокина Федосья

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1841 ст.

Жена: Фокина Домна Данилова

Фаустово, Михалевская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Фокин Петр Иванов

Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.

Дочь: Иулиания Иванова

Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Фокин Яков Иванов

Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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