Фокин Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Фокин Семен Фокин
Мать: Фокина Федосья
Бракосочетание
31.01.1841 ст.
Жена: Фокина Домна Данилова
Фаустово, Михалевская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Фокин Петр Иванов
Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.
Дочь: Иулиания Иванова
Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Фокин Яков Иванов
Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Фокина Домна Данилова
Смерть
Неизвестно