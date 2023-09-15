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Михаил Гаврилов

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Место рождения

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.11.1787

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1787

Отец: Гаврила Фёдоров

Мать: Ирина Алексеева

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.11.1803

Жена: Устинья Григорьева

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.10.1804

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Устинья Григорьева

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
18.08.1812

Сын: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Григорьева

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1815

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Григорьева

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1841
Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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