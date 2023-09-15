Михаил Гаврилов
Место рождения
Дата рождения22.11.1787
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1787
Отец: Гаврила Фёдоров
Мать: Ирина Алексеева
Бракосочетание
01.11.1803
Жена: Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
17.10.1804
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
18.08.1812
Сын: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
25.07.1815
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Григорьева
Смерть
До 1841