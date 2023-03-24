Легенкин Иосиф Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегенкин Иосиф Климентьевич

Легенкин Иосиф Климентьевич

avatar

Место рождения

Черниговская губ Суражский у дер. Красная свобода

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Легенкин Климентий Данилов

Мать: не указана

Черниговская губ Суражский у дер. Красная свобода
Работа или профессия
Неизвестно
дорожный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close