Легенкин Иосиф Климентьевич
Место рожденияЧерниговская губ Суражский у дер. Красная свобода
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Легенкин Климентий Данилов
Мать: не указана
Черниговская губ Суражский у дер. Красная свобода
Работа или профессия
Неизвестно
дорожный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно