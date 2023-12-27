Киселев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиПосле 31.03.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Овна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Фёкла Овна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.03.1911