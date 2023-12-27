Киселев Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

После 31.03.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Овна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Фёкла Овна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.03.1911
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