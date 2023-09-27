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Эминов Ибрагим Гайнутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1905

Дата смерти

06.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1905

Отец: Эминов Гайнутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Рождение ребёнка
28.03.1937

Дочь: Фаткуллина Альфия Ибрагимовна

Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1939

Дочь: Альмухаметова Фаузия Ибрагимовна

Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Рождение ребёнка
23.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эминова Рукиа Замалетдиновна

Смерть
06.01.1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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