Эминов Ибрагим Гайнутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1905
Дата смерти06.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1905
Отец: Эминов Гайнутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1935
Рождение ребёнка
28.03.1937
Дочь: Фаткуллина Альфия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна
Рождение ребёнка
19.09.1939
Дочь: Альмухаметова Фаузия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Эминова Рукиа Замалетдиновна
Рождение ребёнка
06.09.1945
Рождение ребёнка
23.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1973