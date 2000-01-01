Банкетов (Banketov) Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкетов (Banketov) Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Банкетов (banketov) Александр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Банкетов (banketov) Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Смерть
Неизвестно
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