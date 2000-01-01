Банкетов (Banketov) Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Банкетов (banketov) Александр Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Банкетов (banketov) Иван Андреев
Мать ребёнка: не указана
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Смерть
Неизвестно