Ватолина (Хрусталева) Зоя Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватолина (Хрусталева) Зоя Сергеевна

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Место рождения

Россия с.Китайский ключ Амурская область

Дата рождения

06.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Хрусталев Сергей Никифорович

Мать: Хрусталева Зинаида Васильевна

Россия с.Китайский ключ Амурская область
Рождение ребёнка
22.03.1962

Дочь: Парчайкина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Назаров Александр Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.08.1968

Дочь: Затонских Галина Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Симонович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Развод
Неизвестно

Муж: Назаров Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Иван Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватолин Борис Максимович

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