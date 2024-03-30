Ватолина (Хрусталева) Зоя Сергеевна
Место рожденияРоссия с.Китайский ключ Амурская область
Дата рождения06.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Россия с.Китайский ключ Амурская область
Рождение ребёнка
22.03.1962
Дочь: Парчайкина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Назаров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1968
Дочь: Затонских Галина Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Симонович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно