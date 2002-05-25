Вязгин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1923
Дата смерти25.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вязгина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1953
Сын: Вязгин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Вязгина Татьяна Ивановна
Смерть
25.05.2002