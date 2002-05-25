Вязгин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВязгин Владимир Васильевич

Вязгин Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1923

Дата смерти

25.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязгина Татьяна Ивановна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1953

Сын: Вязгин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Вязгина Татьяна Ивановна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
25.05.2002
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close