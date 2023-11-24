Ковалов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1961
Дочь: Безматерных Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ковалова Прасковья
Рождение ребёнка
15.09.1964
Мать ребёнка: Ковалова Прасковья
Рождение ребёнка
20.04.1970
Мать ребёнка: Ковалова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалова Прасковья
Смерть
Неизвестно
село Кирсово