Ковалов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалов Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалов Степан Эммануилович

Мать: Ковалова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
19.02.1961

Дочь: Безматерных Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ковалова Прасковья

Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Ковалов Степан Федорович

Мать ребёнка: Ковалова Прасковья

Рождение ребёнка
20.04.1970

Сын: Ковалов Родион Федорович

Мать ребёнка: Ковалова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалова Прасковья

Смерть
Неизвестно
село Кирсово
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