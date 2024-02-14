Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
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1952 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Абсалямов Гизиятдин (Гизят)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Абсалямов Марат Мингазович

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
?.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Абсалямов Карам Мингазович

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
27.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Абсалямов Хабир Мингазович

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Смерть
1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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